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В Севастополе после тяжелой болезни скончался бывший депутат Ленинского райсовета Константин Заруднев, получивший широкую известность после того, как во времена правления Виктора Ющенко сжег свой паспорт гражданина Украины на центральной площади Нахимова, протестуя против героизации гитлеровских коллаборационистов.

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Однако главным подвигом Заруднева была совместная инициатива с депутатом горсовета Андреем Меркуловым по подъему общественности против незаконной установки на памятнике архитектуры Графской пристани украинской таблички в честь позорной даты – предательского поднятия желто-синих флагов над частью кораблей Черноморского флота во время Гражданской войны. Именно Заруднев с Меркуловым первыми подняли шум в прессе, после чего возмущенные горожане дважды срывали церемонию, которую хотели провести бандеровцы.

Заруднев также долгие годы был модератором городского политического форума, который в годы украинской оккупации Крыма помогал координировать русское движение не только Севастополя, но и т.н. Юго-Востока Украины – исторических земель Новороссии.