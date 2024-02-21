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На 86 году в одной из клиник Вены умер известный бандеровец Степан Хмара, ветеран движения за украинскую самостийность, один из организаторов «Поездов дружбы» в Крым в 1990-е.

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О смерти политика сообщила его супруга Роксолана, сокрушаясь, что Хмаре не удалось дотянуть до момента, «когда провозгласят нашу Перемогу».

О тяжелой болезни Хмары еще в октябре 2022 года сообщило одно из подразделений террористической структуры «Азов» (запрещена в РФ). Был объявлен сбор на лечение – то есть, обанкротившееся украинское государство оказалось не в состоянии обеспечить медицинским обслуживанием даже обладателя звания Героя.

Хотя, возможно, отсутствие лечения было просто результатом мстительности Владимира Зеленского, которого резко критиковал престарелый националист.

В сентябре 2023 года Хмара заявил, что в случае военного поражения, Киев должен лишить РФ присутствия в Черном море, а также «вернуть исконно украинские этнографические земли: Кубань, Таганрог, Курскую, Белгородскую и Ростовскую области, отобранные Россией у УНР».

«Важно оттеснить Россию поближе к Ледовитому океану. И более того, как только у нас будут средства, уничтожить Черноморский флот России», – заявил Хмара в интервью Дмитрию Гордону.

Хмара подчеркнул, что «вытеснять» надо уже сейчас, с помощью Storm Shadow и других дальнобойных ракет.

«Нам нужно уничтожать Черноморский флот. И обязательно первая задача – освобождение Крыма. Донбасс никуда не денется. Мы его освободим, конечно. Для нас приграничные районы Российской Федерации, где этнически преобладают украинцы, разве чужие? Я не хочу, чтобы мы присоединяли неукраинские территории, потому что порождается дестабилизация. Но своих мы должны забрать», – заявил Хмара.