Умер Владимир Соловьёв

23.10.2020, Севастополь, Виктор Орлов

Бывший руководитель разведки Черноморского флота контр-адмирал Владимир Соловьев скончался на 78-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни в Белгороде.

Об этом сообщила пресс-служба Института стран СНГ, севастопольское отделение которого долгое время возглавлял Соловьёв.

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Читателям «ПолитНавигатора» адмирал также был хорошо известен как комментатор военно-политической обстановки вокруг Крыма и Черноморского региона в целом.

«Соловьев всю свою жизнь отдал родине, флоту и Севастополю. Среди его наград особое место занимает орден, которым его наградил президент Российской Федерации в 2014 году за активное участие в возвращении Крыма и Севастополя в родную гавань», – напоминает депутат Госдумы Константин Затулин.

Соловьев родился 3 декабря 1942 года в городе Гори Грузинской ССР.

В 1967 году окончил Высшее Военно-морское училище им. С.М. Кирова, после чего стал командиром штурманской боевой части корабля специального назначения Северного флота. С 1968 – помощник командира корабля, с 1971 года – командир корабля специального назначения. В 1976 году окончил Военно-морскую академию. Специальность по образованию: командно-штабная, оперативно-тактическая Военно-Морского флота.

В 1984 году стал командиром бригады кораблей специального назначения Черноморского флота.

С 1985-го – заместитель начальника разведки Черноморского флота, с 1986 по 1998 годы – начальник разведки Черноморского Флота. В 1998 году в звании контр-адмирала вышел в запас.

После окончания службы Соловьев был консультантом департамента административных органов комитета по организационно-аналитической и кадровой работе администрации Белгородской области; консультантом департамента безопасности и укрепления правопорядка администрации Белгородской области; консультантом секретариата совета безопасности Белгородской области; советник области 1 класса, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса.

Со времени службы активно взаимодействовал с Институтом стран СНГ, с 2006 года работал в нём, а с 2007 по 2019 годы возглавлял «Институт стран СНГ в г. Севастополе». В 2002 году в составе группы МЧС России участвовал в доставке гуманитарного груза жителям Косово на Приштинский аэродром Слатина.

Соловьёв внёс значительный вклад в отстаивание интересов России в Причерноморье, эффективное применение сил флота на Юго-Западном морском направлении, в возвращение Севастополя и Крыма в «родную гавань».

Родина высоко оценила его службу. Он награжден орденами Красной Звезды (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19.02.1988 г.), «За службу Родине в ВС СССР» ІІІ степени (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 27.12.1982 г.), Орденом Дружбы (Указ Президента РФ от 21.07.2014 г.), Благодарственной грамотой Президента Российской Федерации (Указ Президента РФ №747-рп от 04.11.2010 г.).