Умер знаменитый русофоб, участвовавший в Майдане

26.08.2018, Вашингтон, Михаил Рябов

В США на 82 году жизни умер известный своей антироссийской позицией сенатор Джон Маккейн – ранее медики диагностировали у него опухоль мозга.

Маккейн был в числе американских политиков, кто открыто появлялся на Евромайдане в Киеве, поддерживая государственный переворот на Украине. «Ваша судьба, как мы считаем, находится в объединенной Европе – Украина даст Европе лучшее, и Европа даст лучшее Украине. Америка вместе с вами!» – заявлял он тогда со сцены митинга в центре Киева.

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Маккейн был сторонником жестких санкций против Москвы и называл Россию «бензоколонкой».

«Россия – автозаправочная станция, которая маскируется под страну. Это клептократия, коррупция. Это нация, экономика которой опирается исключительно на поставки нефти и газа. Поэтому экономические санкции важны», – говорил сенатор.

Одним из первых известие о смерти Маккейна прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Умер сенатор Джон Маккейн. Он выделялся среди американских политиков ничем необъяснимой и непонятной неприязнью к России. Ему не нравился сам факт её существования. На всё воля Аллаха. Россия была, есть и будет!» – заявил Кадыров.