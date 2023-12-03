«Умереть на войне» – у Зеленского сказали, что надо сделать либералам, чтобы стать «хорошими русскими»

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Бандеровцы готовы признать «хорошими русскими» только предателей России, умирающих в рядах ВСУ, или совершающих теракты в интересах Киева.

Об этом в эфире «5 канала» заявил руководитель Украинского института национальной памяти Антон Дробович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая попросила прокомментировать деятельность «хороших русских» вроде иноагента Юрия Дудя и прочих либералов.

«Всё просто. Взяли в руки оружие, вступили в легион «Свобода России» воевать за независимость Украины – и всё нормально. Лично я готов пожать руки тем хорошим русским, которые пошли воевать с Путиным. Взорвал железную дорогу, чтобы танки не доехали – окей, хороший русский, взорвал железную дорогу», – сказал Дробович.

«То есть маркер один – если вы готовы жертвовать жизнью, или совершать действия, которые будут останавливать российскую армию Путина, то вы нормальный русский. Конкретные вещи в интересах Украины или интересах развала Российской империи», – добавил украинский чиновник.