«Умереть на войне» – у Зеленского сказали, что надо сделать либералам, чтобы стать «хорошими русскими»

Вадим Москаленко.  
03.12.2023 23:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 647
 
Д.Б., Дзен, Либералы, Украина


Бандеровцы готовы признать «хорошими русскими» только предателей России, умирающих в рядах ВСУ, или совершающих теракты в интересах Киева.

Об этом в эфире «5 канала» заявил руководитель Украинского института национальной памяти Антон Дробович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бандеровцы готовы признать «хорошими русскими» только предателей России, умирающих в рядах ВСУ, или совершающих...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


Ведущая попросила прокомментировать деятельность «хороших русских» вроде иноагента Юрия Дудя и прочих либералов.

«Всё просто. Взяли в руки оружие, вступили в легион «Свобода России» воевать за независимость Украины – и всё нормально. Лично я готов пожать руки тем хорошим русским, которые пошли воевать с Путиным. Взорвал железную дорогу, чтобы танки не доехали – окей, хороший русский, взорвал железную дорогу», – сказал Дробович.

«То есть маркер один – если вы готовы жертвовать жизнью, или совершать действия, которые будут останавливать российскую армию Путина, то вы нормальный русский. Конкретные вещи в интересах Украины или интересах развала Российской империи», – добавил украинский чиновник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть