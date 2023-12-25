Умеров дал понять: Украина будет клянчить у Запада вечно

Анатолий Лапин.  
25.12.2023 09:15
  (Мск) , Киев
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Дзен, Колониальная демократия, Украина


Украина постоянно будет нуждаться в помощи Запада, потому что ее экономика не вытягивает военные потребности.

Об этом в эфире интернет-канала «Общественное новости» заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина постоянно будет нуждаться в помощи Запада, потому что ее экономика не вытягивает военные...

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Умеров пожаловался, что помощь не всегда приходит вовремя или в нужных объемах, потому приходится экономить.

«Мы делаем свой план обороны, мы обговариваем эти вопросы с нашими партнерами, чтобы помощь продолжалась. Вопросы поддержки, финансовой и другой, всегда будет, постоянно, пока мы не запустим экономику, которую мы, к сожалению, не можем иметь в тех объемах, которые нам нужны…

Да, обсуждаем, иногда они говорят, что некоторые средства, оборудование или не вовремя приходит, или нет возможности, или оно закончилось, или придет немного позднее. Это операционный вопрос, о котором мы с ними в постоянном контакте общаемся.

Мы всегда даем сигнал внутреннему контуру, что поддержка идет, но мы должны смотреть на эффективность, продуктивность, и возможно где-то пересматривать свои подходы, форматы», – заявил Умеров.

Министр также признал, что Украине не стоит на первом месте в списке приоритетов Запада, который вынужден распылять ресурсы по разным конфликтам:

«Есть вопросы – в мире тоже ничего не стоит, бывают региональные или другие конфликты, которые отнимают ресурсы этих производств, которые имеет Европа или другие страны. И в этом плане мы начинаем конкурировать за то, чтобы купить эти боеприпасы».

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