Умеров лично с автоматом в руках пойдёт на штурм Крыма – Джемилев

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Когда ВСУ начнут операцию по захвату Крыма, новый министр обороны Украины Рустем Умеров сложит с себя полномочия, возьмёт автомат и лично примет в этом участие.

Об этом в интервью «Суспильному» заявил бывший главарь запрещенного в России крымско-татарского меджлиса, депутат Верховной рады Мустафа Джемилев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он недавно сказал мне одну такую вещь, он говорит: «Когда начнётся вторжение наших в Крым, я сложу с себя полномочия министра и пойду с автоматом. Я не могу отправлять на смерь людей на свою же землю, а сам быть в стороне». Я говорю, ну да, пусть тогда и Зеленский возьмёт автомат, пойдёт, все министры пойдут, что получится тогда? Ты как министр должен принять такой план, чтобы меньше было потерь. «Нет, это чисто моральное, я просто так не могу». Он знает, что до этого время ещё есть. Говорю: «Ладно, тогда я рядом с тобой тоже буду», – валял дурака Джемилев.