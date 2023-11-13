Умеров лично с автоматом в руках пойдёт на штурм Крыма – Джемилев

Вадим Москаленко.  
13.11.2023 20:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 638
 
Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Крым, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Когда ВСУ начнут операцию по захвату Крыма, новый министр обороны Украины Рустем Умеров сложит с себя полномочия, возьмёт автомат и лично примет в этом участие.

Об этом в интервью «Суспильному» заявил бывший главарь запрещенного в России крымско-татарского меджлиса, депутат Верховной рады Мустафа Джемилев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Когда ВСУ начнут операцию по захвату Крыма, новый министр обороны Украины Рустем Умеров сложит...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Он недавно сказал мне одну такую вещь, он говорит: «Когда начнётся вторжение наших в Крым, я сложу с себя полномочия министра и пойду с автоматом. Я не могу отправлять на смерь людей на свою же землю, а сам быть в стороне».

Я говорю, ну да, пусть тогда и Зеленский возьмёт автомат, пойдёт, все министры пойдут, что получится тогда? Ты как министр должен принять такой план, чтобы меньше было потерь. «Нет, это чисто моральное, я просто так не могу». Он знает, что до этого время ещё есть. Говорю: «Ладно, тогда я рядом с тобой тоже буду», – валял дурака Джемилев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть