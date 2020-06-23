«Уместней со всех сторон». Флаг ЛГБТ предлагают разместить на памятнике Бандере

23.06.2020, Киев, Ольга Козаченко

Сексуальные меньшинства, водрузившие с помощью дрона свой флаг над статуей Родина-Мать в Киеве, нажили себе еще больше недоброжелателей.

Об этом в своем блоге на сайте «Комсомольской правде» пишет спецкор издания Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам журналиста, всякий раз, когда кажется, что ниже падать уже некуда, «Украина умудряется пробить очередное дно».

«Тот случай, когда полностью отсутствуют чувство меры и такта. И на ровном месте своей неуместной акцией украинское ЛГБТ-сообщество нажило себе еще больше недоброжелателей. Толерантности украинскому обществу эта глупая выходка явно не добавила. Ведь радикальнее всех против активности гомосексуалистов на Украине выступают националисты. И было бы логичнее (да и уместнее, с какой стороны не посмотри) разместить флаг на памятнике Бандере. Но это ведь опасно для жизни. А издеваться над «памятниками совку» – безопасно. Вполне себе педерастическая ужимка», – убежден спецкор.

«Удивляться тут нечему. Когда страна сама годами размалывает историческую память своего народа, попирая ее почти религиозные символы, они становятся объектом для таких вот потех», – резюмирует Коц..

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