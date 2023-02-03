«Умеют только ненавидеть и воровать» – российский экономист отказался считать себя одним народом с жителями Украины

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Жители Украины и России слишком различаются после 30 лет жизни по отдельности, чтобы считаться единым народом.

Об этом в эфире интернет-канала «Politwera» заявил экономист Алексей Попов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы разные люди в первую очередь потому, что разные ментально. К одной и той же ситуации мы относимся диаметрально противоположно, причём к любой ситуации. Человеческая жизнь. Посмотрите, как наши парни ведут себя на фронте, и как к своим побратимам относятся украинцы. Для них жизнь человека воспринимается совсем по-другому. Это значит, что мы ментально различные люди», – сказал Попов.

Экономист ответил, что Россия старается все подконтрольные территории максимально благоустроить, в то время как Украина за тридцать лет своего существования научилась только грабить и ненавидеть.

«Русские «оккупировали» Донбасс, и что начали делать? Строить дома, дороги, восстанавливать как не в себя, ударными темпами. Украинцы зашли на территории, которые были под нами в Харьковской, Сумской, Киевской областях, и ничего. Поставили гуманитарные домики, делегация сфотографировалась, расчёт окончен. Самая классическая ситуация с мостами. У нас сейчас 35 больших мостов, из которых три построено при царе-батюшке, шесть построил великий и могучий Советский Союз, а остальные двадцать шесть построены в тоталитарной путинской олигархической России. И так во всём, какую индустрию ни возьмёшь. А на Украине не построили ничего. Потому что мы 30 лет занимались тем, что выползали из девяностых годов, а они прожирали то, что было, и учились ненавидеть нас. Вот научились ненавидеть они классно. Но настаивать на том, что на основании этого трудового подвига это один с нами народ, я категорически не согласен», – добавил экономист.