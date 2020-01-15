Умирает Украина, а не Россия – Погребинский щёлкнул по носу Умланда

15.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Сотрудники украинских академических институтов – все, кто мог – уже давно уехали за границу.

Об этом в эфире канала «Ukrlife» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас же экономика полностью [разрушена], промышленный потенциал мы теряем стремительно. И будем терять. Если мы не восстановим, хотя бы частично, наши рынки на востоке – нам будет очень сложно. Скорее всего, погибнут эти отрасли, в том числе наука.

Я проезжал мимо института металлофизики, я когда-то делал там одну работу, кипела жизнь – и днём, и вечером, и ночью. Я сейчас проезжаю часов в шесть, уже темно, ни одного огонька, нету ничего. Это колоссальный научный потенциал. Те, кто могли, они уехали, ничего не работает.

И так – в большинстве украинских академических институтов, а наши замечательные начальники говорят, что мы сейчас будем продавать эти… президиум академии наук…» – рассказал Погребинский.

«Из России тоже уезжают», – возразил оппоненту немецкий коллега Андреас Умланд.

«Вы не сравнивайте. Там потенциал сохраняется в значительной мере из-за того, что они занимаются ВПК, а здесь этого реально нет», – ответил Михаил Погребинский.