Умирайте или разъезжайтесь: «Аграрная сверхдержава» не нуждается в таком количестве населения

03.07.2019, Киев, Игорь Петров

Соглашение об ассоциации с Евросоюзом убило украинскую промышленность, страна уже не может содержать такое большое население, и резкое сокращение его численности неизбежно.

Об этом в интервью каналу Ukrlife.TV заявил политтехнолог Андрей Золотарёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас рассказывали пять лет сказки о европейских зарплатах и пенсиях, но зарплаты и пенсии – они не из воздуха делаются. А вот в плане экономического партнерства – мы украинский рынок открыли для европейской продукции, и что нам европейцы дали кроме несчастной квоты на сельхозпродукцию? Как-то это не сопоставимо.

Соглашение об ассоциации с Евросоюзом в том виде, в котором оно подписано, убивает наше машиностроение и, собственно, все, кроме «великой аграрной сверхдержавы», которых в природе не существует. До этого наши предприятия были ориентированы на Российскую Федерацию. Ситуация поменялась, но ничего не нашли взамен ни на Ближнем Востоке, ни в Юго-восточной Азии.

Об этом можно говорить там часами. Скажу одно: страна с такой техногенной инфраструктурной нагрузкой на остатках промышленности и на селе – не вытянет такое количество населения. Износ основных фондов – 80 процентов износ инфраструктуры – тоже под 80 процентов.

В это все не вкладываются, посмотрите на те же мосты, например, Днепра, где Борис Альбертович Филатов четвертый год не может отремонтировать один мост. Деньги есть, но надо же уважаемым людям, скажем так, дать им возможность заработать. Уважаемые люди работать не умеют, потенциал потеряли.

Найдите сейчас специалистов – у кого ещё были руки-ноги и голова на месте – убежали. Германия со следующего года открывает рынок труда для украинских медиков, скоро и врачей не будет. Да и уже сейчас проблематично.

Радикальное сокращение численности населения, деиндустриализация – это будет шаг назад, к более простым формам социальной общественной организации», – заключил эксперт.