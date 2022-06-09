Умланд: Вместо статуса кандидата в члены ЕС Украину приравняют к Косово

На грядущем саммите ЕС Украина, так же, как Грузия и Молдова, не получат статус кандидата в члены Евросоюза.

Об этом в эфире киевского интернет-канала «Апостроф» заявил немецкий политолог-русофоб Андреас Умланд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Умланда, против этого статуса, как и членства Украины в ЕС выступают ряд европейских государств-членов ЕС. В лучшем случае Украину, Грузию и Молдову ждет такой же статус, который получили сербское Косово и Босния и Герцеговина.

«Сейчас речь идет о том, будет ли Украина и, возможно, Молдова и Грузия, переведены из статуса ассоциированных партнеров в статус кандидатов для вступления в Европейский союз. Пока что мое впечатление такое, что, видимо, именно этот статус, кандидата, не будет предоставлен Украине, Молдове и Грузии, а будет, скорее всего, статус так называемых потенциальных кандидатов для этих трех стран. Это означает перспективу членства в Европейском союзе, это обещание того, что эти страны вступят в Европейский союз, когда наступит момент для вступления, но это еще не начало процесса переговоров о самом вступлении, что предполагала бы официальная кандидатура этих трех стран. Сейчас Дуда (президент Польши) старается, все-таки, добиться этой кандидатуры, то есть начала переговоров о вступлении. Я ему желаю больших успехов в этом, но я боюсь, что этого не получится… Проблема не только и не столько в Германии, а в том, что целый ряд западноевропейских стран пока не хотят переводить Украину и Молдову, Грузию в эту стадию переговоров о вступлении в Европейский союз, они будут, скорее всего, приравнивать эти страны к статусу, которые имеют сегодня такие государства, как Косово или Босния и Герцеговина, которые являются потенциальными кандидатами, но еще не начали процесс вступления в Европейский союз», – заявил Умланд.