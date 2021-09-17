«Умное голосование» раскалывает хилую либеральную оппозицию

17.09.2021 09:23 (Мск), Москва, Елена Острякова

Публикация списка рекомендованных кандидатов в депутаты в рамках так называемого «умного голосования» блогера-уголовника (УГ) Алексея Навального ввергла российских либералов в смятение.

Находящиеся в эмиграции подельники Навального сформировали список УГ на более чем 60% из коммунистов, от необходимости голосовать за которых плавятся хрупкие либеральные мозги. Обиженными оказались многие статусные либералы, баллотирующиеся по округам. В соцсетях бушуют дискуссии.

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Политэмигранты-навальнисты грубо отчитывают сомневающихся в УГ за нежелание подчиняться их указаниям. Им в свою очередь дал гневную отповедь беглый олигарх Михаил Ходорковский, привычно позвав сторонников на баррикады.

«Реально бесит, когда слышу от как бы либералов «все, кто нас не послушают – подментованный». Полная хрень! Эти «выборы» не про власть, а про совесть. Посмотрите, что предлагают и поступайте, как совесть велит. Эти не уйдут сами. А значит баррикады. Опять. И скоро…», – написал Ходорковский в своем телеграм-канале.

Агитирующий за Навального телеканал-иноагент «Дождь» затеял опрос, 70% участников которого утверждают, что их рекомендации УГ вполне устраивают. В объективность опроса верится с трудом.

Яблочница Марина Литвинович, которой УГ предпочло кандидатку-коммунистку, заявила «Дождю», что «решение Навального основано на необъективной и манипулятивной социологии», поэтому снимать свою кандидатуру она не будет. Либеральный политолог Аббас Галлямов заявил, что команда Навального «сделала ошибочный выбор в пяти-семи округах».

УГ грозит и так разрозненной российской либеральной оппозиции фундаментальным расколом.

«Сторонники Навального должны знать, что в России они никому не нужны, у них нет никакой массовой поддержки. А реальная оппозиция Путину это левые. Сторонники Навального должны знать, что хозяева Навального всегда готовы предать и их и их ценности и их идеалы ради своих хитроумных политехнологических комбинаций. Между Путиным и Сталиным неизвестные никому либеральные прозападные политехнологи сделали выбор в пользу Сталина. Потому что Сталин в прошлом, а Путин в настоящем. Одно радует, – сторонников Навального так мало в России, что этот выбор в пользу Сталина против Путина ни на что особенно не повлияет. С чем можно согласиться, – коммунисты это главная оппозиционная сила в стране. Надо отдать должное, – создатели УГ создали красивую драму», – констатирует политолог Сергей Марков.

Эмигрировавших соратников Навального уже обвиняют в том, что они используют систему ради достижения собственных корыстных целей, пытаясь сохранить монополию на западные гранты.

«Любая пятая партия, которая окажется в думе стянет на себя все оппозиционные настроения страны. Они, сидя в Европе, когда Алексей Навальный в тюрьме, продают фактически себя как главных оппозиционеров Западу. Любая оппозиционная партия, оказавшаяся в Думе, сделает их просто политическим клубом друзей Алексея Навального за границей. Они преследуют коммерческие цели, а не политические, предлагая такое абсурдное голосование», – заявил «Дождю» скандальный журналист Максим Шевченко.

Он обижен на то, что навальнисты не включили его в список УГ, хотя он старался и называл Навального политзаключенным даже в ходе дебатов на федеральных каналах.

Либеральный политолог Станислав Белковский высказался более дипломатично, обвинив навальнистов всего лишь в политических амбициях.

«Цель умного голосования укреплять политические позиции Алексея Анатольевича Навального и саму бинарную позицию «Путин – Навальный», третьего не дано. В этом смысле в список «умного голосования» могут и должны входить только люди, которые действительно могут оказаться в Государственной думе. Тем самым демонстрируется, что у Алексея Навального есть эксклюзивный инструмент влияния на состав и парламента, и если несколько десятков депутатов, входящих в списки «Умного голосования», окажутся в нижней палате по итогам выборов – неважно благодаря «Умному голосованию» или в силу других факторов – можно будет всегда сказать, что это фракция Навального. Это то, о чем сторонники и фанаты Алексея Анатольевича старались не говорить, сейчас уже и не скрывается», – заявил Белковский в эфире «Эха Москвы».

Доцент кафедры РАНХиГС Сергей Карнаухов считает, что в погоне за деньгами политэмигранты кинули самого сидящего в колонии блогера и его ближайшее окружение.

«Волков, мошенник, кинул всё своё окружение! Заплатил – тебя поддержит «УГ», не заплатил, пошёл вон, ты никто, ты неэффективен! «Швырнули» всех, даже самых близких. Соболь, которая сбежала «к друзьям», попросту исчезла. Это означает, что пока Навальный сидит, проект, в котором он был «главным» у него забрали, а его «кинули». Всё! Проект Навальный закрыт. И поэтому все, кто был рядом с Навальным под угрозой «обнуления». Их всех слили!», – написал Карнаухов.

Зато лидер КПРФ Геннадий Зюганов не скрывает своей радости от поддержки блогера-уголовника.

«Те, кто составлял список, прекрасно понимают и видят, что люди требуют перемен, в основе которых труд, справедливость, дружба, уважение к талантливым людям. Я уже вам не раз говорил, что сегодня самое умное голосование – на Компартию и левопатриотический блок», – заявил Зюганов в интервью радио «Комсомольская правда».

Яблочники, которым навальнисты от своих щедрот выделили 5% списка УГ, также не решились на критику: считается, что поддержка блогера-уголовника дает прибавку 5-7% голосов в зависимости от округа.

Принципиальность проявил только адвокат Дмитрий Аграновский, заявив что его включение в список УГ – провокация, он отказался от поддержка навальнистов.

«Так называемое «умное голосование» осуществляется на платформах западных спецслужб и представляет собой совершенно неприкрытое иностранное вмешательство в наши выборы. Технология поддержки наиболее сильного кандидата по округу разработана давно и ничего нового из себя не представляет. В конечном итоге такая «поддержка» кандидатов со стороны явных врагов нашей страны является формой дискредитации оппозиции как таковой», – написал Аграновский.

По расчетам политолога Алексея Чеснакова из 220 кандидатов УГ «проходных» только 24-25. Что навальнисты будут делать после гарантированного поражения почти 200 своих выдвиженцев, он прогнозировать не берется.

«Понаблюдаем за интерпретациями. Сейчас важно зафиксировать уровень ожиданий. Чтобы потом разобраться с реальными результатами, а не пропагандистскими мантрами», – написал Чеснаков.