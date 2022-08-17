«Умный парень» – Собчак определила Нагиева в полк «испуганных патриотов»

17.08.2022  19:21 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, СМИ, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Актер Дмитрий Нагиев заявил, что прекращает вести талант-шоу «Голос» на Первом канале.

Его слова подтвердил главный продюсер музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрий Аксюта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Актер Дмитрий Нагиев заявил, что прекращает вести талант-шоу «Голос» на Первом канале. Его слова...

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Он сказал, что Нагиев в этом сезоне возьмет творческую паузу.

«Несколько сезонов назад мы решили с Дмитрием Нагиевым, что после десяти лет он возьмет творческую паузу. Прошлый «Голос» как раз стал юбилейным, а значит, пришло время перемен. Новый сезон, по традиции, открывает конкурс для исполнителей старшего поколения [«Голос. 60+»] и вести его мы предложили одной из самых ярких звезд, несравненной и харизматичной Ларисе Гузеевой», — сказал Аксюта.

Скандальная телеведущая Ксения Собчак уверена, что «творческая пауза» Нагиева связана с СВО на Украине.

«Нагиев оказался умным парнем. Как и Познер, он не произнёс ни слова с начала спецоперации, но работа на Первом федеральном канале сейчас в разгар [Роскомнадзор] – это реальный риск санкций на западные счета и на возможность въезда. Поэтому на Первом Нагиеву пошли навстречу: пока не подставляем, но и не увольняем. Нагиева, как и Урганта, не увольняют. Просто дают отдохнуть. До лучших времён», – написала Собчак в своем ТГ-канале.

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