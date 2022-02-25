«Умоляю, возьмите живьем»: Зеленский демонстративно остаётся в Киеве

Главной целью российской спецоперации является физическое устранение президента Владимира Зеленского.

К такому выводу пришел советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Один из лидеров антимайдана в Харькове экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов считает, что российские миротворцы должны взять представителей украинской верхушки.

Живущая в Киеве обозреватель Елена Маркосян возмущена пропагандой украинской власти.

«У меня нет приличных слов, когда смотрю и слушаю Зеленского. Он – это цель номер один??? Может ему подсказать для кого??? Ставку главнокомандующего решил создать. А чего сейчас, а не через 90 дней? Блин… У нас же самая мощная армия, стоящая на защите Европы! Не Украины, а Европы! Если ничего не способен толкового сделать для народа СВОЕЙ страны, ну так защити их жизни, организуй всё, чтобы люди уехали! Если они не побежали в военкоматы, значит с них единственное, что на войне будет – это груз и фарш! Они сейчас уедут, но зато будет, кому вернуться, чтобы восстановить! А это чучело мобилизацию объявило… Вспомнило про Великую Отечественную? Так в то время у людей было Отечество, а в наше – ничего кроме оброка, который нужно платить, чтобы жить», – констатирует Маркосян.