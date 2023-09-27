«Умрем в штурмах, остальных ассимилирует Запад»: нацист Карась о будущем Украины

Вадим Москаленко.  
27.09.2023 15:13
  (Мск) , Киев
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Война, Демография, Дзен, Россия, Украина


Украина мечтает о том, чтобы разделить Россию на несколько десятков частей, но реальность может оказаться другой.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил украинский неонацист, ВСУшник Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина мечтает о том, чтобы разделить Россию на несколько десятков частей, но реальность может...

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«Есть разные форматы победы. Победа такая, какая нужна нам, чтобы они [Россия] были фрагментированы на кусочки, и мы их поглощали в плане ресурсов в виде длительных репараций. Лет на пятьдесят, потому что они всё сразу выплатить не смогут. Чтобы это было не зря», – сказал нацист.

Однако Карась подчеркнул, что нежелательных для Киева сценариев куда больше.

«Или, например, они оставляют за собой куски ограбленного, убитого ими Донбасса. Или это будет освобождение всех территорий Украины, мы такие: «Ура, освобождение всех территорий». А там всё сожжённое и мёртвое. И всё, мы победили, выезжаем жить в Европу», – добавил боевик.

Нацист подчеркнул, что и Запад поимеет с Украины свою выгоду.

«Европа, НАТО и страны Запада ищут свои выгоды. Классно украинцы воюют – большинство выехали за границу, там их ассимилируют, на это выделяют миллиарды долларов, чтобы они там остались. Остальные умрут в штурмах, и всем классно, всем выгодно», – подытожил Карась.

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