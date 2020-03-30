30.03.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Запад, Медицина, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Украина
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Умрём, но не допустим: Кулеба мобилизовал весь МИД на предотвращение снятия антироссийских санкций




Россия начала мощную работу, результатом которой должно стать снятие санкций.

Об этом во время онлайн-брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению украинского дипломата, коронавирус, а также борьба с ним и помощь Российской Федерации третьим странам – может стать поводом для отмены санкций.

«Мы видим, как постепенно разворачивается плановая работа Российской Федерации с целью ослабления или даже снятия санкций якобы по гуманитарным соображениям. Идет речь не о единичных заявлениях, а сейчас идет системная работа.

Мы развернули свою работу по предотвращению развития такого сценария.

Работа эта ведется Российской Федерацией на двустороннем уровне в отношениях с определенными странами и также на базе Организации Объединенных Наций, где Российская Федерация продвигает соответствующий проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

Хочу заверить, что этот вопрос – мой личный приоритет, а также приоритет Министерства иностранных дел.

Во время своих разговоров на прошлой неделе со многими коллегами, министрами иностранных дел других стран мы всегда обговаривали этот вопрос, вопрос недопустимости снятия санкций с России под поводом коронавируса», – отчитался Кулеба.

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