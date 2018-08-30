Умственно отсталые выпускники массово пошли в украинские институты

30.08.2018, Киев, Владимир Гладков

Несмотря на то, что уровень образования на Украине катастрофически упал по сравнению с СССР, его качество остаётся лучше, чем в большинстве стран Европы и в США.

Об этом в эфире канала «NewsOne» заявил украинский экономист Всеволод Степанюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что в ходе последнего ВНО лишь около половины украинских выпускников смогли дать правильный ответ на задание с дробями для восьмого класса.

«При советской власти, если человек не мог дать этот ответ, его отдавали в школу для умственно отсталых после седьмого или восьмого класса. У нас они поступают в вузы. И всё равно, образование остаётся лучше, чем в большинстве стран Европы и в США. Даже при таких сомнительных тенденциях», – заявил Степанюк.

При этом, как сообщал «ПолитНавигатор», украинский журналист Глеб Простаков выразил мнение, что политика Порошенко превращает «русскоязычных граждан в неграмотное быдло», поскольку не дает им возможности нормально учить родной язык в школе, а вследствие чего воспитывается поколение малограмотных людей, которые плохо говорят и на украинском, и на русском.