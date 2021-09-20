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20.09.2021 11:21 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Украина, экстремизм
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УНА-УНСО: «Евреи – предатели, которых нужно сажать на кол»

Новости УкраиныУкраинские националисты призывают к расправам над «предателями», к числу которых причисляют и евреев. Так...

Украинские националисты призывают к расправам над «предателями», к числу которых причисляют и евреев.

Так один из лидеров запрещенной в РФ группировки УНА-УНСО Николай Карпюк, выступая на собрании организации, призвал «сажать на кол» тех, кого можно считать предателями. А таковых, по словам националиста, на Украине много, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Та энергия и тот потенциал, который украинская нация за эти 30 лет независимости потратила на строительство государства, потратила в героической борьбе, он сводится часто к нулю именно из-за того, что здесь очень много предателей. Хочу, чтобы мы задумались над такой фразой нашего национального гения Тараса Шевченко: «И вражеской, злой кровью море окропите». Это тоже философская тема, которая во все времена вела нас вперед», – сказал экстремист.

«Когда вам говорят, что УНСО должна оставаться вне политики, а политикой должны заниматься «Семь-сорок» и другие, а вы должны за них листовки расклеивать, посмотрите на него как на предателя великого строительства Украины, а предатели должны быть на колу. И этот лозунг мы должны взять на вооружение»,- заявил Карпюк.

Отметим, что «Семь-сорок» – одна из наиболее узнаваемых еврейских мелодий.

Примечательно, что ранее Карпюк, находившийся в российской тюрьме, не гнушался получать помощь от оппозиционера Вадима Рабиновича — еврея по национальности.

Также Рабинович привозил Карпюку сало в тюрьму.

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