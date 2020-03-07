УНА-УНСО: В Донбассе и Белоруссии готовы коридоры для танковых ударов по Украине

07.03.2020, Москва, Елена Острякова

Украинских добровольцев-беспредельщиков на фронте сменяют кадровые офицеры, которые не склонны к авантюрам в «серой зоне».

Об этом в эфире меджлисовского телеканала АТР заявил один из лидеров экстремистской группировки УНА-УНСО Игорь Мазур, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Армия сильнее на порядок, чем она была в 2014 году. Но есть минус. В 2014 году 50% были добровольцы-патриоты, то сейчас их 5-7%. Когда тебе не дают воевать, когда начинается возвращение совковой армии с бухими офицерами. Раньше нам говорили: наблюдайте, – но мы могли войти и все-таки нанести удары, и освобождать хотя бы «серую зону». К примеру, наш разведывательный батальон освободил 4 населенных пункта. Мы заходили как разведка, видели, что врага там нет, закреплялись и кричали в штаб: гей, можно зайти и взять господствующие высоты. И армия подтягивалась.

Сейчас идет тема «нет». Ситуация последняя, когда мы накрыли сепаров, которые остались, но отошли. И не стояло вопроса вернуть себе, откуда мы отошли. Я со своими общаюсь. Они говорят, сейчас нет таких вариантов, как в 14-15 годах. Зато много вариантов, когда тебя как героичного офицера отправят в Киев на повышение, и или дадут медаль и на дембель. И приходят офицеры на зарплату 15-20 тыс грн. Для него это работа, он не будет рисковать жизнью», – рассказал Мазур.

Он прогнозирует, что такая ситуация создаст проблемы, когда на Украину двинутся российские войска.

«Уже в лесопосадочках сделаны коридоры в строну Украины для танков. И со стороны Белоруссии, кстати, также. Думаю, Приднестровье тоже может сыграть свою роль. Некоторые офицеры побоятся отдать команду. Будет момент сдачи населенных пунктов. Это может привести к новым «котлам», – сказал Мазур.

Он предлагает создавать подразделения территориальной обороны и раздавать населению оружие.

«У него стоит автомат почищенный. Каждые выходные он может пойти в тир и пострелять. Я обращаюсь к нашим гражданам: вы имеете полное право иметь огнестрельное оружие, пусть даже помповое. Это лучше, чем ничего», – сказал Мазур.