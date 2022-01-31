В росте уровня преступности на Украине и возникновении уголовных субкультур якобы виноваты российские фильмы про чекистов, попов и бандитов.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил священник УГКЦ Вячеслав Труш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас в Украине, в частности в Харькове, очень сильно распространяется ненормальное увлечение преступным миром. То есть, если посмотреть на российскую цивилизацию, российские фильмы, там есть три образа, которые очень сильно фигурируют – это чекист, поп и преступник.

И среди молодёжи, маршруточников, таксистов и так далее повально, от Закарпатья до Камчатки, увлечение культурой, так называемыми понятиями, и так далее. Это объединяет как подростков, субкультура «АУЕ», и собственно преступников», – сказал Труш.