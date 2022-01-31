Униатский поп обвинил российские фильмы в росте украинской преступности

31.01.2022  08:22 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
Просмотров:
 
Дзен, Криминал, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

В росте уровня преступности на Украине и возникновении уголовных субкультур якобы виноваты российские фильмы про чекистов, попов и бандитов.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил священник УГКЦ Вячеслав Труш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В росте уровня преступности на Украине и возникновении уголовных субкультур якобы виноваты российские фильмы...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«У нас в Украине, в частности в Харькове, очень сильно распространяется ненормальное увлечение преступным миром. То есть, если посмотреть на российскую цивилизацию, российские фильмы, там есть три образа, которые очень сильно фигурируют – это чекист, поп и преступник.

И среди молодёжи, маршруточников, таксистов и так далее повально, от Закарпатья до Камчатки, увлечение культурой, так называемыми понятиями, и так далее. Это объединяет как подростков, субкультура «АУЕ», и собственно преступников», – сказал Труш.

По его словам, якобы именно из-за этого стало модно восхищаться преступниками и бандитами.

«То есть абсолютно ненормальное явление, когда люди, которые грабили, насиловали, убивали, считаются носителями ценностей, на которые равняются. И употребить какое-то слово на фене считается даже из уст руководителя соседней страны как какой-то сакральный жест. Такая паталогическая ненормальность», – резюмировал униат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть