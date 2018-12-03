Униат Парубий хочет отдать Варфоломею еще и Софию Киевскую

03.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Спикер Верховной Рады Украины, униат Андрей Парубий предлагает передать святыню русского православия Собор св. Софии в Киеве для церковных служб создаваемой Порошенко и Варфоломеем “единой поместной православной церкви Украины”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Я предлагаю, чтобы для службы новой поместной православной церкви, для служения священников мог использоваться и Собор св. Софии в Киеве, как самый важный и ключевой собор украинского православия», — сказал Парубий на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник, передает пресс-служба парламента.

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Спикер отметил, что данный вопрос требует обсуждения, в том числе среди народных депутатов.

Парубий также принялся уверять, что Синод Вселенского патриархата якобы уже утвердил дату проведения так называемого “объединительного собора” украинских раскольников, хотя, как общеизвестно, заседание варфоломеевского Синода закончилось ничем.

«Я получил информацию Вселенской патриархии, что Синод уже утвердил рабочую дату проведения Всеукраинского объединительного собора, который пройдет в Киеве, и создаст единую поместную православную церковь, а также изберет предстоятеля», — уверяет спикер.

В то же время, в ответ на прямую просьбу журналиста, эту дату он не назвал.