Униат Парубий поцапался с олигархом от Оппоблока из-за православных

24.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Являющийся прихожанином униатской греко-католической Церкви спикер ВР Андрей Парубий грубо потребовал от вступившегося за права УПЦ нардепа от Оппоблока и олигарха Вадима Новинского не «угрожать украинцам» и не способствовать «возвращению тьмы».

Инцидент произошёл в ходе пленарного заседания Верховной Рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Сегодня, к сожалению, мы можем говорить о церковном рейдерстве, которое приобрело массовый характер. В целом ряде регионов имеют массовый характер случаи незаконного захвата имущества, культовых строений и сооружений, которые находятся в собственности или использовании религиозных общин УПЦ. Путём проведения собрания территориальных общин, где принимаются незаконные решения, составляются фиктивные протоколы.

Все случаи незаконного захвата имущества сопровождаются столкновениями, насилием и подделкой документов. При этом все общины УПЦ физически продолжают своё существование и осуществляют религиозную деятельность под предводительством священников. Но власть не принимает это во внимание. Мы видим очевидную дискриминацию по религиозному принципу и разделение верующих на «правильных» и «неправильных».

Считаю, что необходимо немедленно начать исправление преступлений и перегибов. Необходимо немедленно остановить церковное рейдерство и принять новое, сбалансированное законодательство, которое регулирует отношения между конфессиями, а также меру государственного вмешательства в церковные дела.

Хочу указать – каждое противоправное действие, каждый факт преследования, нападения или давления на священников и мирян УПЦ будет иметь последствия. Каждый захват, каждое незаконное распоряжение или подделанный документ будут расследованы, а виновные – покараны. Хочу обратится ко всем чиновникам и представителям местного самоуправления – не делайте ничего такого, что будет иметь правовые последствия», – заявил нардеп.

Когда регламентированное время выступления Вадима Новинского истекло, Андрей Парубий потребовал не мешать украинцам создавать свою церковь и не способствовать возвращению «эпохи тьмы».

«Время закончилось. Я всем даю одинаково – до 30 секунд. Это при том, что этот человек выходит и угрожает на Украине созданию украинской церкви. До чего мы дошли! Мы, кто сто лет шел к созданию своей церкви, уже более 500 общин перешли к ПЦУ, украинское общество объединяется вокруг украинской церкви. Вы нам не угрожайте! Потому что мы на таком языке можем говорить гораздо жестче, но ведём цивилизованную дискуссию. И не угрожайте украинцам, которые сегодня хотят объединиться в украинскую церковь. Украинцы имеют на это право, имеют волю, и будут и дальше объединяться вокруг УПЦ. Реванш не пройдёт, эпоха тьмы не вернётся», – пригрозил спикер.

Ранее в эфире канала Ньюсван украинский политик Илья Кива заявил, что Андрея Парубия нужно отправить в отставку и отдать под суд. В самом парламенте уже собирают подписи за отставку Парубия.