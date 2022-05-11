Униатство доломало Галичину – протоиерей Андрей Ткачёв

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Львовяне дольше всех на Руси противостояли униатству, но когда поляки отступили, они всё-таки смогли переломать Галичину и сделать Львов своим.

Об этом заявил вынужденный покинуть Киев и переехать в Москву в 2014 году священник из Львова протоиерей Андрей Ткачев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Галичане были самые упёртые борцы за Православие. Я более 40 лет там прожил. Упёртость, которая характеризует жителей Галичины, она в немалой степени закалена теми историческими событиями. Галичане, то есть львовяне. Львов, Перемышль, Галич, там ещё ряд небольших городов, они дольше всех боролись за Православие. То есть те, которые сегодня самые упёртые униаты, если отмотать историческую плёнку на столетия назад, это были самые упёртые борцы за Православие. Когда Львов был православным, он был, как Брестская крепость. Он был со всех сторон окружён морем, латинско-униатским морем. В это время униаты доходили до Смоленска. Поляки могли претендовать, во время смуты 1612-го года, королевич Владислав был официально нашим королём, бояре ему присягнули. То есть на латинском языке в Успенском Кремле пели латинскую литургию, когда Патриарх Гермоген умирал в подвале Чудова монастыря. То есть поляки были в Москве хозяева. Униатство вместе с латинством имело самые широкие перспективы, для того чтобы быть господствующей верой на Руси. В это самое время во Львове, как в Брестской крепости, в полном окружении сражались православные мещане столетие с лишним, православные мещане за своё православие. Они продолжали читать книги, поддерживать монастыри, собирать денежно вспомоществование друг другу, они в суды подавали, апеллировали за сохранение своих прав. Вели юридическую, физическую, интеллектуальную, мысленную, духовную брань за православную веру», – отметил он.

«Потом история так хитро повернулась, что униатство с латинством начали отступать, как волны моря, как бы откатываться, и куски за кусками русская земля стала возвращаться в Православие, а Львов сломали. Галичина сломалась, она терпела, не дотерпела, и перешла в униатство тогда, когда всё остальное вернулось в Православие. И уже больше из униатства не возвращалась», – рассказал Ткачёв.