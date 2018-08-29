Униаты, филаретовцы и автокефалы совместно «освятили» языческий курган в память о карателях

29.08.2018, Киев, Дмитрий Скворцов

Во Львовской области служители униатской «Украинской греко-католической церкви», а также непризнанных в православном мире «Киевского патриархата» и «Украинской автокефальной православной церкви» «освятили» символическую «курган-могилу борцам за независимость Украины»: воякам «УПА», «Небесной Сотни» и «современным воинам-героям».

После освящения «могилы», которая, согласно индоевропейским языческим представлениям является «порталом» в загробный мир, была совершена «панихида».

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Затем филаретовский «митрополит Львовский Дымытрий» обратился к присутствующим с проповедью.

«Слава Украине!», – в частности сообщил он.

«27 лет мы вольно и свободно (sic!) дышим на нашей украинской земле», – продолжил ряженый, из чего следовало, что, будучи выходцем из крестьянской семьи из села Криворудка Хмельницкой обл., он поступил в Киевский университет, дыша «несвободно».

Похвалив Порошенко за военный парад, выступающий напомнил, что «изначально, когда наш народ заявил о государственности еще с княжеских времен, от того самого начала он защищает украинскую землю». Кому «украинский народ» со времён курганной культуры «заявил о своей государственности», оратор не уточнил. Очевидно, «очень недобрым врагам-соседям», которые извечно хотели эту государственность у спивучей нации отобрать.

«Поэтому, мы постоянно защищались от них с тех давних тысячелетних времен и по сей день», пояснил представитель упомянутой нации. И добавил: «Нам не 27, а 1537 лет независимости украинского государства. И поэтому мы должны быть горды за нашу страну, за то, что мы украинцы».

Как сообщает пресс-служба Львовско-Сокальской епархии, после «молебна» (который, вообще-то, апостольские правила запрещают совершать православным совместно с униатами), «начался праздничный концерт, во время которого к собравшимся со словами приветствия обратилась заместитель председателя Львовской областной государственной администрации Оксана Стоколос-Ворончук и участники АТО».

Торжества завершились пением «Боже великий, единый нам Украину храни».