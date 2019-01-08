//exit;
08.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Мнение, Общество, Политика, Религия, Украина
Просмотров:

Униаты обьявили симпатии к Сталину “грехом”

Церковь должна с особой аккуратностью отводить людей от “греха симпатии к Сталину”.

Об этом в эфире канала «KishkiNa» заявил епископ украинской греко-католической церкви, президент Украинского католического университета Борис Гудзяк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сталин – человек, который бессовестно, спокойно, год за годом, ночь за ночью уничтожал миллионы людей разными способами, раздавая, например, премии палачу, который нашёл способ расстреливать, чтобы было меньше крови. Потому что её потом надо вытирать. То есть, машина смерти должна быть наиболее эффективная», – рассуждает Гудзяк.

«Он ни в коем случае не может быть эталоном жизнелюбия. А когда он им становится, то это означает, что человек сам себе приносит смертельные и моральные удары. А церковь должна от этого людей отводить. С любовью и деликатно», – добавил униатский епископ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

Украинские униаты стыдят Лукашенко и «безбожную» Россию
Униатский капеллан рассказал, как Ющенко попал в ад с голыми женщинами
Умер униатский кардинал, благословивший Майдан и заявлявший, что война – это «великое благо для Украины»
Секту свидетелей томоса загоняют в объединение с униатами
Филаретовцы в пролете: Поместную церковь на Украине будут лепить из униатов
Экс-глава униатов жалуется, что СССР не дает украинцам зажить припеваючи
Главный униат призвал молиться за организаторов раскольничьего «собора» Порошенко
Ватикан узнал, что подконтрольные ему униаты разжигают вражду и агрессию на Украине
В униатском монастыре на Тернопольщине рисуют иконы-обереги для боевиков «АТО»
Униаты, филаретовцы и автокефалы совместно «освятили» языческий курган в память о карателях
Харьков: Окормление опиумом ненависти
В обозах карателей униаты и раскольники продвигаются на восток Украины
Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть