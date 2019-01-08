Униаты обьявили симпатии к Сталину “грехом”

08.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Церковь должна с особой аккуратностью отводить людей от “греха симпатии к Сталину”.

Об этом в эфире канала «KishkiNa» заявил епископ украинской греко-католической церкви, президент Украинского католического университета Борис Гудзяк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сталин – человек, который бессовестно, спокойно, год за годом, ночь за ночью уничтожал миллионы людей разными способами, раздавая, например, премии палачу, который нашёл способ расстреливать, чтобы было меньше крови. Потому что её потом надо вытирать. То есть, машина смерти должна быть наиболее эффективная», – рассуждает Гудзяк.

«Он ни в коем случае не может быть эталоном жизнелюбия. А когда он им становится, то это означает, что человек сам себе приносит смертельные и моральные удары. А церковь должна от этого людей отводить. С любовью и деликатно», – добавил униатский епископ.