Униаты решили понравиться Зеленскому, раз Порошенко проиграл

07.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

В рамках запланированной серии встреч с главами украинских религиозных конфессий новоизбранный президент Владимир Зеленский побеседовал с главой Украинской греко-католической Церкви ( УГКЦ) Блаженнейшим Святославом в его резиденции в Киеве, передает корреспондент ПолитНавигатора,

Об этом сообщила пресс-служба УГКЦ.

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Отмечается, что глава УГКЦ поздравил Зеленского “с избранием на президентское служение, а также проявлением к нему большого доверия украинского народа”.

Архиерей заверил в открытости церкви к сотрудничеству на партнерских началах.

Избранный президент, в свою очередь, поблагодарил главу УГКЦ за “служение, которое осуществляется на неподконтрольных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму”.

Также Зеленский и архиепископ Святослав обсудили проблему массовой эмиграции молодежи из Украины и роль церкви в обеспечении духовной опеки эмигрантов и поддержке их связи с родиной – темы, актуальные для Галичины – региона, гле наиболее массово представлены приходы УГКЦ.

Отметим, что УГКЦ, наряду с подчиняющейся Константинополю ПЦУ во время выборов занимали позицию активной поддержки соперника Зеленского Петра Порошенко. Священники УГКЦ открыто агитировали за уходящего президента и высказывались против избрания Зеленского. А ректор относящегося к УГКЦ Украинского Католического университета во Львове Мирослав Маринович был одним из доверенных лиц Порошенко. Так что со стороны Зеленского нынешняя встреча – попытка начать диалог с этой Церковью с чистого листа. Для УГКЦ же – это попытка вписаться в новую политическую реальность, в условиях проигрыша Порошенко, на которого униаты делали свою ставку. Неудивительно, что тональность высказываний в адрес новоизбранного президента резко поменялась.

“Глава УГКЦ показал Зеленскому книгу про историю своей церкви: “А вот – Митрополит Шептицкий, он и Сталину, и Гитлеру приветствия слал. Поэтому не переживайте, мы как Порошенко лизали, так и Вам будем лизать.”, – ерничает западноукраинский политолог и блогер Олег Хавич на своей страничке в соцсети.

Отметим, ранее Владимир Зеленский встретился с главами канонических и неканонических православных конфессий УПЦ и ПЦУ митрополитами Онуфрием и Епифанием, с руководителями мусульманской общины и совета раввинов Украины.