14.12.2018
Униаты в Киеве освятят фреску с боевиками в касках и брониках
В субботу 22 декабря в Киеве в захваченном униатами бывшем православном храме на Аскольдовой могиле состоится «освящение» фрески Покрова Богородицы, на которой изображены боевики Евромайдана и т.н. АТО – в касках и бронежилетах.
Мероприятие анонсировала автор картины Марина Соченко, член Конгресса украинских националистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Фреска посвящена героям, погибшим за Украину», – поясняет Соченко.
Метки: АТО, боевики Майдана, Война на Донбассе, КУН, УГКЦ
ReCreative
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20:49 14 декабряЕще на одном заводе Фирташа в Крыму случилась авария
20:42 14 декабряПод Крымским мостом демонтируют сваи
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22:59 14 декабряУниаты в Киеве освятят фреску с боевиками в касках и брониках
22:51 14 декабряСнайпер ликвидировал украинского боевика
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21:26 14 декабряЧеловек с неприличной фамилией из трёх букв попал в скандал на Украине
21:15 14 декабряБюджетников по всей Украине сгоняют в массовку для имитации поддержки “Церкви Порошенко”
20:56 14 декабряВ 2019 году без перемен: в Москве не видят конца конфликту с Украиной
20:49 14 декабряЕще на одном заводе Фирташа в Крыму случилась авария
20:42 14 декабряПод Крымским мостом демонтируют сваи
20:33 14 декабряКорчинский грозится “проломить голову” боксеру Усику
20:27 14 декабряРаскаялся украинский десантник, засветившийся с шевроном СС на фоне Порошенко
20:17 14 декабряВСУ дан приказ поставить под удар миссию ОБСЕ на Донбассе
20:10 14 декабряАмериканский дипломат: «Мы хотим лишить Россию армии и флота»
20:06 14 декабряВ ДНР признали: ВСУ полностью готовы к наступлению на суше и на море
19:59 14 декабряВ севастопольской школе прямо на детей рухнул потолок
19:54 14 декабряЗапад устраивает степень украинского антисемитизма
19:50 14 декабряКолониальную «демократию» на Украине назвали «достаточно прочной»
19:40 14 декабряЛукашенко рассказал о “позорище”
19:34 14 декабряЛукашенко: Российская авиабаза Беларуси не нужна
19:26 14 декабря«Это ниже моего достоинства»: Лукашенко не извинялся перед Путиным
19:16 14 декабря«Лохи! Дуля вам будет двойная» – Зеленский довёл майданщика до истерики
19:10 14 декабряЗапущен обратный отсчет дней до ареста Порошенко
18:55 14 декабряС помощью клоуна Зеленского Коломойский хочет сделать клоунов из избирателей
18:42 14 декабря«Всех расстрелять!»: среди украинцев растет спрос на радикальные меры наведения порядка
18:33 14 декабряВоенное положение обьединило Украину, но не так, как рассчитывал Порошенко
18:24 14 декабряУкраинцы раскусили трюк Порошенко
18:02 14 декабряСотни православных под Радой молятся за “вразумление” Порошенко и депутатов
17:35 14 декабря«Европарламент не может лезть в чужие дела» – чешский журналист
17:31 14 декабряВ Москве признали: судьба «Северного потока-2» зависит от позиции Германии
17:21 14 декабряПорошенко устроил для украинской Церкви 1937 год
16:57 14 декабряВарфоломей упрашивает лидеров украинских раскольников не выдвигаться в главы “Церкви Порошенко”
16:40 14 декабряПьянство за рулем- основная причина задержаний украинцев в Польше
16:24 14 декабряУкраина утопает в оружии и взрывчатке: за год с рук изьяли 4,6 тонн
16:11 14 декабряВ Яндексе обьяснили, почему Порошенко все еще жив
15:59 14 декабряЛьвовский мэр подался в милитаристы
15:53 14 декабряПатриарх Кирилл обратился за защитой к Меркель, Макрону и ООН
15:40 14 декабряВ Киеве жалуются, что Facebook больше не может собирать майданы
15:35 14 декабря“Год Бандеры” на Львовщине шокировал посла Израиля
15:13 14 декабряУкраинская социальная пирамида подошла к своему краху
14:54 14 декабряГордон прогнозирует в Лавре кровавую баню с участием «агентов Кремля»
14:47 14 декабряУкраинская «труба» превратится в металлолом даже без «Северного потока-2»
14:40 14 декабряУкраинский москитный флот напугает Россию – американский дипломат подталкивает Киев к войне
14:28 14 декабряЕвропарламент превратился в «сборище самоубийц». США приступили к уничтожению Европы
14:13 14 декабряХорошо бы повесить на Россию и «желтые жилеты» – экс-посол США в Киеве
14:05 14 декабряВопрос Украины может быть решен только силовым путем – Марков
13:48 14 декабряВ Киеве декоммунизация перешла в дерусификацию
13:35 14 декабря«Нафтогаз» объявил о «перемоге»
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12:52 14 декабряВ Киеве паника из-за снимков в Google Maps
12:35 14 декабряГордон собрался шантажировать Запад созданием ядерного оружия
12:14 14 декабряВ Киеве недоумевают: Почему РФ еще не стоит на коленях и не просит пощады
23:18 14 декабряНа пятом году «битвы за Украину» в Москве признали информационный проигрыш Западу
23:09 14 декабряУкраинца, вступившегося за сектантов, осадили в прямом эфире росТВ
22:14 14 декабряЗалп «Калибров» сделает то, что не смогла Надежда Савченко
21:10 14 декабряСенатор критикует правительство Севастополя за распродажу детских пансионатов
20:56 14 декабряВ 2019 году без перемен: в Москве не видят конца конфликту с Украиной
20:10 14 декабряАмериканский дипломат: «Мы хотим лишить Россию армии и флота»
19:34 14 декабряЛукашенко: Российская авиабаза Беларуси не нужна
19:26 14 декабря«Это ниже моего достоинства»: Лукашенко не извинялся перед Путиным
17:31 14 декабряВ Москве признали: судьба «Северного потока-2» зависит от позиции Германии
14:47 14 декабряУкраинская «труба» превратится в металлолом даже без «Северного потока-2»
14:40 14 декабряУкраинский москитный флот напугает Россию – американский дипломат подталкивает Киев к войне
14:28 14 декабряЕвропарламент превратился в «сборище самоубийц». США приступили к уничтожению Европы
14:13 14 декабряХорошо бы повесить на Россию и «желтые жилеты» – экс-посол США в Киеве
14:05 14 декабряВопрос Украины может быть решен только силовым путем – Марков
13:35 14 декабря«Нафтогаз» объявил о «перемоге»
13:21 14 декабряМинобороны даст крупный заказ фирме, доставившей в Крым турбины «Сименс»
13:07 14 декабряЧеловек Суркова анонсирует жесткий ответ по лишению Украины военных возможностей
12:52 14 декабряВ Киеве паника из-за снимков в Google Maps
12:47 14 декабря«Мы не бездомные собаки» – в Симферополе митингуют «подземные» торговцы
12:14 14 декабряВ Киеве недоумевают: Почему РФ еще не стоит на коленях и не просит пощады
11:57 14 декабряЧасть многоэтажных самостроев в Ялте будет легализована
11:05 14 декабряНеласковый Мэй для Брексита
10:47 14 декабряМасштабное строительство открыло неожиданные возможности для Крыма
10:34 14 декабряМариупольский порт оказался на грани остановки
10:12 14 декабряУкраинский политик поблагодарил российских врачей: «Условия – только мечтать можно»
9:54 14 декабряРятуйте! – Порошенко нагадил и подстрекает Запад к противостоянию с РФ
9:37 14 декабряВзрывчатку в Крым из Украины забросил человек без ноги
8:59 14 декабряУкраина может пойти на прорыв границы Крыма
8:52 14 декабряКосовский прецедент позволяет ввести российские войска в Донбасс
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