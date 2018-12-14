14.12.2018
 
Война, Религия, Украина
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Униаты в Киеве освятят фреску с боевиками в касках и брониках

В субботу 22 декабря в Киеве в захваченном униатами бывшем православном храме на Аскольдовой могиле состоится «освящение» фрески Покрова Богородицы, на которой изображены боевики Евромайдана и т.н. АТО – в касках и бронежилетах.

Мероприятие анонсировала автор картины Марина Соченко, член Конгресса украинских националистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фреска посвящена героям, погибшим за Украину», – поясняет Соченко.

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