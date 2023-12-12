«Уничтожается сразу»: Луценко жалуется, что западная техника не помогает преодолеть минные поля

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На Украине продолжают жаловаться на российскую оборону, которая оказалась не по зубам ВСУ, несмотря на помощь НАТО.

Об этом в эфире видеоблога беглой российской либеральной журналистки-иноагента Юлии Латыниной заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, повоевавший в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За это время [противник] серьезно забетонировал и заминировал левый берег Днепра. И перед нами стоит техническая задача – прорвать эту линию. Первое – мы должны обнаружить эти мины для начала. Обнаружение – опять-таки, западные эксперты говорят, нам предоставляли машины, которые могли бы разминировать. Послушайте, эти машины уничтожаются российскими FPVшками в считанные минуты – они же здоровые, медленные, громоздкие. Более того, не сильно защищены – это же совсем не современные танки. Они просто уничтожаются сразу», – заявил Луценко.