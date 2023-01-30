Уничтожая советские памятники, польские власти оскорбляют своих солдат – Матеуш Пискорский

Анатолий Лапин.  
30.01.2023 13:14
  (Мск) , Москва
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Вандализм, Дзен, История, Польша, Россия, СССР


Уничтожая памятники советским солдатам, польское руководство оскорбляет и свою собственную историю.

Об этом в эфире видеоблога «Ty сhЕ!?» заявил польский общественный и политический деятель, экс-депутат Сейма Матуеш Пискорский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Уничтожая памятники советским солдатам, польское руководство оскорбляет и свою собственную историю. Об этом в...

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Пискорский напомнил, что памятники советским солдатам, установленные в Польше, увековечивают и память польских военных, которые вместе с Красной Армией освобождали восточную Европу от нацизма.

«Отдельной по национальному признаку структурой, которая взяла Берлин и уничтожала Третий рейх, фашистскую Германию, являлась 1-я и 2-я армия Войска польского, сформированная по указанию советского руководства. Но в состав этой армии входили поляки, обычные польские граждане, которые по мере освобождения польских территорий присоединялись к этой армии. Многие из них тоже являлись победителями в этой войне», – сказал эксперт.

По его словам, это была общая война за то, чтобы народы Восточной Европы вообще имели право на существование.

«Поэтому, когда уничтожаются памятники в Польше, не нужно забывать о том, что многие из этих памятников – это общие памятники польским и советским воинам. Значит, таким образом мы имеем дело с оскорбление памяти не только подвига советского народа, но и имеем дело с оскорблением памяти польских солдат, погибших во времена Второй мировой войны», – заявил Пискорский.

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