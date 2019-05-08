Уничтожен один из участников сожжения людей в Одессе 2 мая

08.05.2019, Донецк, Михаил Рябов

В Донбассе на фронте силами защитников народных республик уничтожен один из участников сожжения противников Евромайдана в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

Об этом в своем блоге сообщает писатель Захар Прилепин, экс-советник погибшего лидера ДНР Александра Захарченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За 2 мая самую малость посчитались. Аккурат, 2 мая», – процитировал Прилепин полученное письмо от ополченца.

«Сегодня пришло подтверждение с той стороны. (Там есть кому подтвердить). Итак, погибший: ультрас, участвовавший в одесских событиях 2 мая. Минус один. Поздравлять никого не надо, это всегда беда: человек исчез. Соболезнования родителям, что породили такое. Пусть успокоится, наконец», – заключил Захар Прилепин.