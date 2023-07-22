Уничтожен офис турецкой компании, участницы «зерновой сделки»

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Это как со стаканом — наполовину пустым или полным. Если одесситы связывают прилет ракеты РФ в бизнес-центр в ночь с 19 на 20 июля с тем, что в нем базировалось подразделение СБУ, украинские пропагандисты из кожи вон лезут, выдвигая свои версии случившегося. Еще бы, ведь взрывной волной были повреждены масса жилых домов и четыре музея. Музеи — русские, на них пропаганде плевать. На мирняк — плевать с походом.

Поэтому сначала большая надежда возлагалась на поврежденное от удара здание генерального консульства Китая, в котором выбило несколько окон и досталось штукатурке. Однако Китайская Народная Республика отреагировала на происшедшее дипломатично.

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«Сотрудники консульства давно покинули помещение, никто не пострадал. Китай внимательно следит за развитием событий и поддерживает связь с заинтересованными сторонами. Мы примем все необходимые меры для обеспечения безопасности китайских учреждений и граждан в Украине», —заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Опять «зрада». Поэтому украинские пропагандисты выволокли на свет Божий очередную «сенсацию» (или спалились).

Оказалось, что в бизнес-центре (большом, где размещалось огромное количество организаций, включая предполагаемую штаб-квартиру СБУ), который был фактически уничтожен, находился и офис украинско-турецкой компания Sintez Group & Co LLC. А занималась компания ни чем иным как экспортом сельхозпродукции. И была ни кем иным как активным участником «зерновых соглашений».

Также компания является крупнейшим переработчиком и экспортером украинских гороха, подсолнечника, ячменя, пшеницы, кукурузы, комбикорма, рапса и т. п. Владеет тремя заводами, два из которых находятся на Украине (на фото сотрудники компании стоят на уничтоженной взрывом веранде на фоне порта, ныне уже полуразрушенного).

В связи с чем сразу вспомнилось безудержное ликование укронацистов по поводу подрыва Крымского моста и упертая уверенность в том, что Россия продлит «зерновую сделку» — если что, Турция надавит.

Напомню, что в день теракта на Крымском мосту, депутат-проститутка Алексей Гончаренко написал следующее:

«Про «зерновое соглашение». Сегодня Кремль его, скорее всего, продлит. И это будет лучшая иллюстрация для всех подыхающих в полях Украины «ванюшек».

Продления не случилось — случились каждодневные ракетные атаки на Одессу, и сегодня карманные СМИ Гончаренко пишут об уничтожении турецкой компании так:

«Этот удар был «приветом» персонально президенту Турции Реджепу Эрдогану, и это очередное повышение ставок в рамках большой игры вокруг «зерновой инициативы».

И под занавес на обстрелы Одессы отреагировала ЮНЕСКО, решительно осудив ракетные удары:

«Предварительная оценка: в Одессе выявлены повреждения нескольких музеев, находящихся на территории Всемирного наследия, в частности Одесского археологического музея, Одесского морского музея и Одесского литературного музея. Все они были отмечены ЮНЕСКО и местными властями Голубым щитом, отличительной эмблемой Гаагской конвенции 1954 года».

Вот интересно, логово СБУ и турецких зерновых барыг ЮНЕСКО тоже охраняет?