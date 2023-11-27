Уничтожен самый большой флаг Украины

Игорь Шкапа.  
27.11.2023 11:41
  (Мск) , Киев
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Дзен, Киев, Происшествия, Украина


В Киеве ураган разорвал флаг Украины, который считается самым большим на Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем тг-канале сообщила Киевская городская госадминистрация.


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«Несмотря на то, что флаг был опущен еще накануне ухудшения погодных условий, однако сильные порывы ветра повредили приспущенное полотнище. Сейчас его уже снимают с флагштока и заменят новым», – говорится в сообщении.

“Дотянулся Путин”, – иронизируют комментаторы в соцсетях

Киевские власти обещают, что новый флаг поднимут после улучшения погодных условий.

«Напомним, на сегодняшний день сооружение флагштока является крупнейшим в Украине. Высота флагштока – почти 90 метров, вес – 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра», – добавили в КГГА.

Напомним, что этот флаг подняли в 2020 году. Примечательно, что тогда он порвался уже через три дня.

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