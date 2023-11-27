Уничтожен самый большой флаг Украины
В Киеве ураган разорвал флаг Украины, который считается самым большим на Украине.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем тг-канале сообщила Киевская городская госадминистрация.
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«Несмотря на то, что флаг был опущен еще накануне ухудшения погодных условий, однако сильные порывы ветра повредили приспущенное полотнище. Сейчас его уже снимают с флагштока и заменят новым», – говорится в сообщении.
“Дотянулся Путин”, – иронизируют комментаторы в соцсетях
Киевские власти обещают, что новый флаг поднимут после улучшения погодных условий.
«Напомним, на сегодняшний день сооружение флагштока является крупнейшим в Украине. Высота флагштока – почти 90 метров, вес – 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра», – добавили в КГГА.
Напомним, что этот флаг подняли в 2020 году. Примечательно, что тогда он порвался уже через три дня.
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