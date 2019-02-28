Уничтожена обстреливавшая Донецк огневая позиция ВСУ

28.02.2019, Донецк, Александр Гусар

Подразделения Народной милиции ДНР уничтожили огнём из разрешённого вооружения огневую позицию ВСУ, обстреливавшую из гранатомётов окрестности Донецкого аэропорта.

Об этом сегодня во время брифинга заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он рассказал, что на Донецком направлении с позиций 93-й механизированной бригады и 57-й мотопехотной бригады ВСУ велся огонь с применением гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, по районам населённых пунктов Крутая Балка и району Донецкого аэропорта.

«Ответным огнем из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения огневые точки противника были подавлены. Потери ВСУ составили четверо ранеными. По имеющейся информации один из них впоследствии скончался в госпитале. Потерь среди личного состава Народной милиции нет», – сообщил Безсонов.