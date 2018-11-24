Уничтожена стоянка боевой техники ВСУ

24.11.2018, Донецк, Александр Гусар

Пожар на стоянке военной техники ВСУ, возникший в результате неосторожного обращения с огнём пьяных украинских военнослужащих, уничтожил большое количество украинской техники и вооружения.

Такую информацию сегодня во время брифинга озвучил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он сообщил, что разведкой ДНР получена информация об очередном факте употребления алкогольных напитков военнослужащими вооруженных формирований Украины, в результате которого сгорела стоянка боевых машин одного из подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады.

«17 ноября на охраняемой стоянке техники, расположенной внутри здания фермы на северной окраине Мариуполя, произошел пожар. Причиной происшествия стало злоупотребление спиртными напитками и личное разгильдяйство боевиков, охранявших запрещенную Минскими договоренностями боевую технику», – рассказал Безсонов.

Он рассказал, что для того, чтобы укрыться от ветра и согреться от мороза, ВСУшники развели огонь внутри здания вблизи техники, а затем приступили к употреблению алкоголя.

«Изрядно напившись, вояки потеряли бдительность, и допустили воспламенение рядом стоявшей техники. Оперативно потушить пожар не удалось, локализовать его смогли только прибывшие с опозданием пожарные расчеты», – добавил представитель оборонного ведомства.

По его информации, пожар уничтожил большое количество техники и вооружения ВСУ.

«В результате данного происшествия было уничтожено: 130-мм самоходный ПТРК 9п149 «Штурм-С» – 1 ед., противотанковая сверхзвуковая ракета 9м114 «Кокон» – 20 ед., пусковой механизм 9п519 к ПЗРК «Игла» – 1 ед., зенитная управляемая ракета 9м39 для ПЗРК «Игла» – 2 ед., автомобиль «Камаз-5320» – 1 ед., автомобиль «Газ-66» – 1 ед., автомобиль «УАЗ» – 2 ед., а также десятки радиостанций, бронежилетов и касок, хранившихся в грузовиках», – рассказал Даниил Безсонов.

Он также добавил, что командование бригады для ухода от ответственности придумало для следствия другую версию, согласно которой техника была уничтожена от замыкания в результате случайного порыва линий электропередач.