«Уничтожение ЧФ РФ было бы оптимальным вариантом» – американский генерал

Новости Украины

Правительство США не озвучивает деталей ответа России в случае применения тактического ядерного оружия на Украине, чтобы Москва не смогла к этому подготовиться.

Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он заверил, что если Россия применит ядерное оружие, то США не смогут не ответить на это «самым решительным способом».

«Блинкен передал слова администрации, что будут «ужасные последствия», но он никогда не объяснял, что это означает. Согласны ли вы с бывшим директором ЦРУ Петреусом, который сказал, что США могут потопить российский флот?» – спросила телеведущая.

«Конечно, секретарь и президент не будут специфически отмечать, как они отреагируют, потому что они хотят сохранить гибкость. Если они скажут, что если Россия делает это, то мы делаем это, то они создают для России возможности делать всё за гранью этого ответа. Лучше, чтобы они не озвучивали, какой тип ответа они применят. Но это однозначно будут очень серьёзные последствия. Это передаётся Кремлю не только официально, но и неофициально по многим каналам. Я думаю, что Китай и Индия тоже говорят Кремлю – не делай этого», – ответил генерал.

При этом американец добавил, что лично он к сценарию Петреуса относится с большим воодушевлением.

«Если в списке было бы что-то такое, как уничтожение флота Чёрного моря, мне бы это понравилось. США могут это сделать. Флот Чёрного моря сделал ужасные вещи, а на Украине даже нет своего флота, а этот флот прячется за Крымом. И это могла бы быть одной из целей, чтобы уменьшить российские возможности на Украине. Но какой бы ответ ни выбрал президент, это будет с консультацией с Зеленским и нашими союзниками. Какие будут последствия? Это будут пропорциональные результаты, и они будут сделаны так, что не приведут автоматически к ядерной эскалации», – заверил Ходжес.