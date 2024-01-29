Уничтожение Ил-76 с украинскими пленными признаем после войны – Бортник

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Аргументом в пользу того, что Украина сбила Ил-76 с украинскими пленными – случайно, может быть, расстроенный вид президента Владимира Зеленского в свой день рождения.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президента должны были поздравлять первыми как раз обменянные военнопленные. Они должны были встретиться, и с этого должен был начаться его день рождения. Но пошли же сигналы, что Зеленский отказался принимать любые поздравления в этот день. Потому что он был тяжелейшим образом омрачён. Я видел это, и для меня это аргумент, что даже если Украина причастна к этому, это не было умышленным действием, это могло быть действием случайным», – рассуждал Бортник.

Александр Шелест спросил, если уничтожение самолёта было случайностью, надо ли Киеву это признавать.

«Это война. Во время войны ложь, обман, предательство и всё остальное считаются законными методами борьбы. Что касается признать или не признать, если это случилось, если есть подтверждение гибели этих военнослужащих, это надо тихо признать дома. Для того, чтобы семьи получили компенсации, чтобы они не остались в пропавших без вести. У нас есть обязанность перед семьями военнослужащих. Тихо признать дома. А официальное, публичное признание, даже если это сделали, – после войны», – ответил политолог.