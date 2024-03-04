Уничтожение мостов через Днепр станет признаком стратегического наступления России – Онуфриенко
Чтобы российская армия начала стратегическое наступление на Украине, командование должно принять решение об уничтожении мостов через Днепр.
Об этом военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил в интервью ютуб-каналу «Ваши новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По его мнению, линия Покровск-Селидово-Курахово, находящаяся в 15-40 км от нынешней линии боевого соприкосновения, не является единственным перспективным направлением, хотя удар в направлении Приднестровья эксперт считает бесперспективным и сопряженным с большими потерями.
«Есть и более глобальные направления, которые позволяют вообще решить проблему всей левобережной группировки хунты кардинально и навсегда. Для этого нужно порядка четверти миллиона солдат с соответствующей бронетехникой и принципиальное решение об уничтожении мостов через Днепр», – сказал Онуфриенко.
По его информации, сейчас «военно-политическая часть общества» пролоббировала решение о том, что переход от гибкой обороны к стратегическому наступлению неразумен. При этом эксперт допускает наличие определенных договоренностей с Западом.
«Мы даже мосты не разрушаем. Наверное же не по собственному безумию, а потому, что нам тоже могут сделать какую-то гадость. Мы вынуждены вести боевые действия без объявления войны», – утверждает Онуфриенко.
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