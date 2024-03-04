Уничтожение мостов через Днепр станет признаком стратегического наступления России – Онуфриенко

Елена Острякова.  
04.03.2024 16:24
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Чтобы российская армия начала стратегическое наступление на Украине, командование должно принять решение об уничтожении мостов через Днепр.

Об этом военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил в интервью ютуб-каналу «Ваши новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы российская армия начала стратегическое наступление на Украине, командование должно принять решение об уничтожении...

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По его мнению, линия Покровск-Селидово-Курахово, находящаяся в 15-40 км от нынешней линии боевого соприкосновения, не является единственным перспективным направлением, хотя удар в направлении Приднестровья эксперт считает бесперспективным и сопряженным с большими потерями.

«Есть и более глобальные направления, которые позволяют вообще решить проблему всей левобережной группировки хунты кардинально и навсегда. Для этого нужно порядка четверти миллиона солдат с соответствующей бронетехникой и принципиальное решение об уничтожении мостов через Днепр», – сказал Онуфриенко.

По его информации, сейчас «военно-политическая часть общества» пролоббировала решение о том, что переход от гибкой обороны к стратегическому наступлению неразумен. При этом эксперт допускает наличие определенных договоренностей с Западом.

«Мы даже мосты не разрушаем. Наверное же не по собственному безумию, а потому, что нам тоже могут сделать какую-то гадость. Мы вынуждены вести боевые действия без объявления войны», – утверждает Онуфриенко.

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