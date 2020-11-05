05.11.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Вандализм, нацизм, Общество, Политика, Польша, Происшествия, Россия, Скандал
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Уничтожение памятников красноармейцам стало подлой традицией в Польше – Захарова


Фактически ежегодное уничтожение одного и того же памятника красноармейцам в Польше говорит о том, что вандализм в отношении мемориалов советским освободителям давно вошёл в систематическую фазу.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В очередной раз мы столкнулись с возмутительным случаем вандализма в отношении советских мемориальных объектов в Польше. Вновь подвергся осквернению памятник на братской могиле воинов Красной Армии в городе Стараховица Свентокшинского воеводства.

На монументе были разбиты памятная доска и часть цоколя. Не в первый раз памятник становится жертвой вандалов: в январе нынешнего года он был облит краской, вопиющие случаи его осквернения имели место в 2014, 2016 и 2017 годах», – сообщила Захарова.

По её словам, данные инциденты наглядно демонстрируют цену озвучиваемых Варшавой, в том числе и на международных площадках, заявлений о якобы уважительном отношении в Польше к захоронениям погибших советских воинов.


«Очевидно, что вандалы совершенно не опасаются реакции властей, поскольку виновных в таких кощунственных и подлых действиях традиционно не обнаруживают или не находят в них состава преступления.

Эти ситуации напрямую связаны с усилиями официальной Варшавы по переписыванию истории Второй мировой войны и отрицанию освободительной роли Красной Армии», – подчеркнула представитель МИДа.

«Возмущены глумлением над советскими могилами и тем, что подобные акты стали печальной традицией, являясь результатом проводимой польскими властями политики, направленной на искажение исторической памяти», – добавила Мария Захарова.

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