«Уничтожение первоисточника». Зе-Рада принимает скандальный закон о правовых актах

02.12.2020, Киев, Вадим Москаленко

Верховная рада приняла в первом чтении закон, ликвидирующий официальные первоисточники публикации принятых парламентов законов и постановлений.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документ представил депутат от «Слуги народа» Сергей Кальченко.

«Предлагается установить, что с 1 января 2021 года гласность заседаний Верховной рады и публикация законов, постановлений и других актов парламента будет совершаться путём публикации только в газете «Голос Украины», исключив при этом «Ведомости Верховной рады Украины», – сказал Кальченко.

Он добавил, что это позволит сэкономить средства, расходуемые на публикацию актов украинского парламента.

С резкой критикой законопроекта выступил депутат Артур Герасимов

«Закон непростой – это про публикацию правовых актов. А это далеко не техническое решение, потому что это одно из необходимых условий правового регулирования – доведение воли государства до всех, кого она касается. И хочу напомнить, что согласно украинской Конституции, недоведенные до сведения населения в порядке, установленном законом, правовые акты, являются недействительными. Именно потому этому уделяется такое внимание.

А сейчас хотят уничтожить один из стандартов публикации и доведения информации до украинских граждан. Потому что если вы обратитесь к любому профессиональному юристу, он вам скажет, что для него стандарт номер один получения данных – это как раз «Ведомости Верховной рады Украины».

Потому что это является первоисточником, откуда они получают информацию, а не сайт Верховной рады, который является вспомогательным, и не «Голос Украины», где любой корреспондент может допустить ошибку, и потом ищи, а именно этот документ, который десятки раз проверяется, и за который несёт ответственность именно Верховная рада.

Зачем уничтожается первоисточник? Вы, наверное, уже забыли историю по фальсификации закона в комитете налоговой политики, когда нами был принят один текст, а опубликован другой. Эта история не закончена, насколько я знаю, с нею сейчас разбираются правоохранительные органы.

Это не вопрос денег – здесь печатается всего несколько экземпляров. Это вопрос уничтожения первоисточника», – возмутился Герасимов.

В ходе голосования документ поддержали 246 парламентариев из 347 присутствующих, закон был принят в первом чтении. Также вторым голосованием были сокращены вдвое сроки подготовки документа ко второму чтению.