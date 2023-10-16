Уничтожение России – единственный способ выжить для ЕС – Шишкин

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Евросоюз ведет гибридную войну на уничтожение против России. Эта война имеет для ЕС экзистенциальное значение, она решит, быть или не быть Евросоюзу.

Об этом белорусскому информагентству «БелТА» заявил эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как пойдет распад ЕС, сейчас предсказывать нет смысла, но очевидно, что Евросоюз состоялся только благодаря краху СССР. Не было бы распада Советского Союза, на было бы Евросоюза. Нынешнее благосостояние ЕС в значительной мере объясняется теми колоссальными ресурсами, которые были выкачаны из постсоветского пространства после краха СССР. Это никто не отрицает. Сейчас эти ресурсы заканчиваются. Если раньше Евросоюз получал энергоносители по очень низким ценам, то сейчас их экономическая модель не выдерживает покупки энергоносителей даже по таким низким ценам (как в текущий момент). Им нужно брать по себестоимости. Это для них единственный способ выжить», – отметил он.