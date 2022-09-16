Уничтожение украинских ТЭЦ срывает планы ЕС

16.09.2022  13:00 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 3314
 
Дзен, Инфраструктура, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика
Новости Украины

Удары российских военных по объектам энергетической инфраструктуры Украины оставляют ЕС без возможности получения дешевой электроэнергии, которой планировалось заменить российский газ.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил эксперт рынка энергетики, политолог Игорь Алабужин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Удары российских военных по объектам энергетической инфраструктуры Украины оставляют ЕС без возможности получения дешевой...

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«У Европы еще весной были большие планы на украинское электричество. Украинское руководство понимало, что у Европы эти большие планы и хотело как можно дороже продать свое электричество.

Они же в марте срочно синхронизировали свои энергосистемы с украинской, и брюссельское руководство открыто говорило: «Мы хотим, чтобы преодолеть энергетические трудности, как можно больше электричества с Украины взять».

Посмотрим, каковы будут энергетические последствия для Украины. Мне кажется, что наше командование тактику изменило работы с украинскими инфраструктурными объектами, мы видим какую-то более смелую тактику, что, по моему мнению, давно нужно было делать», – сказал эксперт.

«Я думаю, что надежды Брюсселя получить от Украины много электричества и заменить российский газ или еще какое-то электричество, они будут напрасны, лучше на них в большом количестве не рассчитывать», – завил Алабужин.

 

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