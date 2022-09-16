Уничтожение украинских ТЭЦ срывает планы ЕС

Удары российских военных по объектам энергетической инфраструктуры Украины оставляют ЕС без возможности получения дешевой электроэнергии, которой планировалось заменить российский газ.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил эксперт рынка энергетики, политолог Игорь Алабужин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Европы еще весной были большие планы на украинское электричество. Украинское руководство понимало, что у Европы эти большие планы и хотело как можно дороже продать свое электричество.

Они же в марте срочно синхронизировали свои энергосистемы с украинской, и брюссельское руководство открыто говорило: «Мы хотим, чтобы преодолеть энергетические трудности, как можно больше электричества с Украины взять».

Посмотрим, каковы будут энергетические последствия для Украины. Мне кажется, что наше командование тактику изменило работы с украинскими инфраструктурными объектами, мы видим какую-то более смелую тактику, что, по моему мнению, давно нужно было делать», – сказал эксперт.