Уничтожение Украины может остаться единственным вариантом – Жак Бод

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Украинцы начинают понимать, что такого объёма западной помощи, как раньше, уже не будет, и пора так или иначе заканчивать войну. Об этом бывший сотрудник швейцарской стратегической разведки, специалист по странам Восточной Европы, полковник Жак Бод заявил в интервью экс-офицеру США Дэниелу Дэвису, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«С одной стороны, мы видим Зеленского, который хочет продолжать сражаться, и показать западным странам и своему населению, что не сдаётся в борьбе с русскими. Но, с другой стороны, он понимает, что его собственные ресурсы становятся всё меньше и меньше. Даже ресурсы, которые Запад может предоставить в плане вооружений, и финансов, становится всё меньше и меньше. И мы стали свидетелями драмы с ракетами «Пэтриот», и теперь США просят Израиль предоставить Украине ракеты», – отметил полковник.

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«Я думаю, украинцы понимают, что сегодня исчезает перспектива получить столько же оружия, сколько они получили за два года. Это означает, что они должны найти решение. Если русские будут вынуждены продолжать воевать против Украины, единственный вариант – это полностью уничтожить Украину», – подытожил Бод.