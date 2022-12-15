Уничтоженных мобилизованных в ВСУ срочно заменяют наёмниками – Дудкин

Запад намерен воевать до полного уничтожения России, а потому после растраты украинского ресурса, в бой пойдут поляки, чехи, словаки.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил бывший политзаключенный, который после полутора месяцев пребывания в киевском СИЗО вышел на свободу и эмигрировал в Финляндию, политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американцы очень любят добиваться успеха любой ценой. Но эта война, которая развязана Западом против Российской Федерации на территории Украины, приносит очень малые и неощутимые результаты. Американцы хотели бы, конечно, уже, чтобы украинская армия, даже не армия, я считаю, что как таковой целостной военной структуры, как ВСУ – эта структура отсутствует. Это, скорее всего, армия наемников, наемных убийц, которые приезжают сюда, как на сафари. А на самом деле сами же наемники понимают, что война с Россией – это очень пагубно для них, это приводит, в первую очередь, к гибели самих тех, кто хотел бы здесь пострелять русских», – отметил Дудкин.

Он подчеркнул, что на Украине существует большая нехватка мужчин призывного возраста, ведь миллионы уже выехали из страны, не говоря уже о потерях на фронте.

«Конфликт затягивается. Он затягивается по мере того, как поступают сюда все новые, и новые типы видов вооружений. Причем, если раньше это были очень старые вооружения, неэффективные, то на сегодняшний день – это происходит довольно интенсивно, и уже поновее происходит снабжение украинских вооруженных структур этим оружием. Единственное, что безусловно – большой дефицит мобилизационный у украинской армии. Потому как огромное количество людей уже погибли. Многие, если говорить языком цифр, миллионы – просто выехали из страны, в том числе призывного возраста, то здесь встает очень большой вопрос, способны ли будут на длительный период времени воевать сами украинские граждане против своих же соплеменников. Ну, тогда в бой вступят поляки, вступят чехи, вступят словаки. В Европе еще много государств-членов НАТО, которые готовы на сегодняшний день проявить преданность идеалам Вашингтона и вступить в вооруженный конфликт с Российской Федерацией. Это раньше они делали вид, что не хотят этого. Но поскольку – мы люди реалистичные и понимаем, что задача стоит об уничтожении России. Это прямым текстом уже говорится», – заключил политолог.