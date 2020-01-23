«Уничтожено большое количество бронетехники и живой силы противника»: Пушилин наградил командира «Спарты»

23.01.2020, Донецк, Михаил Рябов

Полковник Владимир Жога, возглавивший знаменитый батальон «Спарта» после гибели Арсена Павлова «Моторолы», стал победителем в номинации «Защитник Республики» конкурса «Человек года». Награды сегодня в Донецке вручал глава ДНР Денис Пушилин.

Жога «начал свой боевой путь в мае 2014 года и принимал участие в наступательных и оборонительных боях по защите рубежей Донецкой Народной Республики. Благодаря его умелым и решительным действиям было уничтожено большое количество бронетехники и живой силы противника, неоднократно своими действиями спасал жизнь боевых товарищей. Под непосредственным руководством гвардии полковника Владимира Жоги в 2019 году военнослужащие вверенной ему части успешно выполняли боевые задачи командования Народной милиции ДНР», – подчеркивает пресс-служба Пушилина.

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«Эта награда не только моя заслуга, а всех тех, кто был со мной рядом, помогал, поддерживал, тратил силы для всего этого. Мы приложим все усилия для защиты граждан Донецкой Народной Республики, потому что защищать Родину – это долг каждого из нас», – сказал Жога на церемонии.

Звание «Человек года» в номинации «Поступок года» получил рядовой, водитель 1-й штурмовой роты внутренних войск МВД ДНР Руслан Савченко, который в составе группы военнослужащих в качестве водителя выдвинулся для эвакуации погибшего и раненного военнослужащих ДНР, несмотря на прицельный огонь по автомобилю со стороны противника, своими смелыми и решительными действиями спас жизни остальным членам группы.

Конкурс проводился в 18 номинациях – сегодня награды также были вручены активной молодежи, представителям правоохранительной и коммунальной сферы, бизнеса, медицины, образования, журналистики и т.д.

«Все мы знаем, что главным богатством Донбасса были и остаются, конечно же, люди. Республиканский конкурс «Человек года» – это действительно особенное событие. Это признание достижений по разным направлениям. Сегодня на сцену выйдут люди из разных городов, разных профессий, но их всех объединяет активная гражданская позиция, профессионализм, истинное служение Республике. Я очень рад за нынешних лауреатов. Могу сказать, что они вдохновляют на новые подвиги, на новые достижения. Хотел бы пожелать им новых высот на благо Донецкой Народной Республики!» – сказал Денис Пушилин, открывая церемонию.