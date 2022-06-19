«Уничтожено свыше 50 генералов и офицеров»: Минобороны РФ сообщило о поражении штаба ВСУ «Калибром»

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Новости Украины

Ракетами морского базирования «Калибр» в субботу в 12.30 нанесен удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области в момент, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия».

«В результате удара уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе генерального штаба, командования группировки войск «Каховка», десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях», – сообщила сегодня пресс-служба Минобороны РФ.

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Также утверждается, что вчера в 20:20 ракетами «Калибр» на территории трансформаторного завода в городе Николаев уничтожены десять 155-мм гаубиц М777 и до 20-ти боевых бронированных машин, поставленных Западом.

А в 19:20 нанесено поражение эшелону с личным составом, вооружением и военной техникой 1-го батальона 14-ой отдельной механизированной бригады, прибывшего из города Владимир-Волынский в зону боевых действий на Донбассе.

«В результате удара по месту разгрузки эшелона в районе железнодорожной станции Губиниха Днепропетровской области уничтожено более 100 военнослужащих ВСУ, 30 танков и боевых бронированных машин», – сообщает Минобороны РФ.

Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по территории Харьковского танкоремонтного завода уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня «Ураган».

Всего за сутки в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено свыше 400 националистов, 10 танков и других боевых бронированных машин, 11 орудий полевой артиллерии, 11 пусковых установок реактивной системы залпового огня и 28 специальных автомобилей.

«Большие потери в рядах ВСУ вынуждают украинское командование бросать в бой неподготовленный личный состав у которого отсутствуют необходимые навыки обращения с вооружением и военной техникой», – сообщили в МО.