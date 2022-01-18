«Уничтожены и запрещены»: аналитик рассказал о судьбе пророссийских сил на Украине

18.01.2022  09:24 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Представители той части украинского общества, которая выступает за нормализацию отношений с РФ, лишили представительства во власти.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Известиях» пишет директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, доцент Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Представители той части украинского общества, которая выступает за нормализацию отношений с РФ, лишили представительства...

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«Во внутриполитической плоскости Украины основной интерес Москвы заключается в прозрачной и правовой конкуренции: то есть в политическом процессе могут участвовать все силы, включая те, что ориентированы на конструктивный диалог с Россией», – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что начиная с 2014 года зачистка политического поля Украины привела к тому, что в настоящий момент миллионы граждан страны, выступающих за нормализацию отношений с Россией, не представлены в законодательной и исполнительной власти государства.

«Традиционно ориентированные на Россию политические партии и движения либо запрещены (Коммунистическая партия Украины), либо фактически уничтожены (Партия регионов). А те политические силы, которые позиционируют себя как условно пророссийские («Оппозиционная платформа – За жизнь»), не имеют эффективных рычагов влияния на политику государства. Они направлены не на нормализацию российско-украинских отношений, а на защиту и обогащение конкретных представителей этой политической силы», – резюмировал Денисов.

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