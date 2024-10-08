Уничтожили под Курском больше своих военных, чем обменяли, – нацист из «Азова»

Анатолий Лапин.  
08.10.2024 12:12
  (Мск) , Киев
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Украина


Владимир Зеленский врал, когда хвалился, будто вторжение ВСУ в Курскую область обеспечило выгодное для Украины пополнение обменного фонда.

Это следует из выступления в эфире телеканала «Новости.LIVE» одного из представителей руководства запрещенной в России неонацистской организации «Азов», главы благотворительного фонда Третьей штурмовой бригады Олега Петренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский врал, когда хвалился, будто вторжение ВСУ в Курскую область обеспечило выгодное для...

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По словам боевика, Украина потеряла больше людей, чем смогла обменять. Кроме того, на вторжение бросили бригады, которые удерживали Донбасс, в результате чего Украина теряет и территории.

«Та же Курская операция осуществлялась не за счет новых подразделений, а за счет того, что снимались бригады на тех направлениях, где и произошла наибольшая просадка и наибольшее продвижение Вооруженных Сил Российской Федерации

Если сравнить статистику, сколько погибло наших бойцов в результате этой операции, и сколько было возвращено из плена – это абсолютно нерациональная, пропорционально нерациональная мотивация.

Есть общение с друзьями из подразделений, которые там находятся, там действительно потери достаточно существенные. Отправить в наступление и потерять в разы больше, чем обменять из плена – это точно не может быть какой-то одной из основных мотиваций…

Если посмотреть на карту, то с момента начала курской операции на Донбассе динамика существенно ухудшилась. Просто, если так констатировать», – заявил Петренко.

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