Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Владимир Зеленский врал, когда хвалился, будто вторжение ВСУ в Курскую область обеспечило выгодное для Украины пополнение обменного фонда.

Это следует из выступления в эфире телеканала «Новости.LIVE» одного из представителей руководства запрещенной в России неонацистской организации «Азов», главы благотворительного фонда Третьей штурмовой бригады Олега Петренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

По словам боевика, Украина потеряла больше людей, чем смогла обменять. Кроме того, на вторжение бросили бригады, которые удерживали Донбасс, в результате чего Украина теряет и территории.

«Та же Курская операция осуществлялась не за счет новых подразделений, а за счет того, что снимались бригады на тех направлениях, где и произошла наибольшая просадка и наибольшее продвижение Вооруженных Сил Российской Федерации… Если сравнить статистику, сколько погибло наших бойцов в результате этой операции, и сколько было возвращено из плена – это абсолютно нерациональная, пропорционально нерациональная мотивация. Есть общение с друзьями из подразделений, которые там находятся, там действительно потери достаточно существенные. Отправить в наступление и потерять в разы больше, чем обменять из плена – это точно не может быть какой-то одной из основных мотиваций… Если посмотреть на карту, то с момента начала курской операции на Донбассе динамика существенно ухудшилась. Просто, если так констатировать», – заявил Петренко.