«Уничтожим легкую промышленность»: на Украине жалеют о подписанном с турками соглашении

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Новости Украины

Украине не следовало подписывать соглашение о зоне свободной торговли с Турцией

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказал киевский экономист и финансовый аналитик, экс-советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ.

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«У нас в основном сырьевой экспорт, а для него подписывать такое соглашение не нужно, так как ориентирование происходит на мировые рынки, а не потребительский спрос», – сказал эксперт «Известиям».

Он считает, что Украина спокойно могла бы продолжать продавать свой металлолом, отходы пищевой промышленности, подсолнечное масло, но не стоило открываться для турецких товаров.

«Это может подвести к грани уничтожения украинскую легкую промышленность, которая в последние годы начала возрождаться, поставить крест на тепличном овощеводстве и сделать невозможным реанимацию отраслей с высоким уровнем добавленной стоимости, таких как машиностроение, электротехника. Весь рынок будет захвачен. В этих условиях создать что-то свое станет невыгодно», – резюмировал Кущ.