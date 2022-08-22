«Уничтожим. Не сразу, но методично и стопроцентно» – Огрызко о русских в Крыму

Новости Украины

В случае возвращения украинской власти на полуостров Крым, владельцы российских паспортов будут депортированы «без разговоров» в первую очередь.

Об этом в прямом эфире радио «Радио НВ» заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Радиоведущая спросила, насколько для русских сакральным является Крым, чтобы на фоне атак на полуостров принять решение об общей мобилизации. В ответ дипломат начал оперировать вводными украинской пропаганды о массовом исходе через Керченский мост.

«Для русских условная сакральность не нужна. Потому что посмотрите, по разным данным, которые являются более-менее точными, около 70 тысяч машин покинули Крым после этой «бавовны» (хлопок, от слова «хлопок», которое фигурирует в официальных заявлениях об обстрелах или терактах – ред.), которая попадала им на головы. В каждой машине приблизительно едет три пассажира, и вы получите 300 тысяч людей. Если бы это был настолько сакральный полуостров, то они бы, наверное, там стояли бы насмерть и говорили бы про то, что это очень важно оставаться защищать и тому подобное. Сакральность Крыма придумана и важна лишь для таких недоумков, как Путин, который в этом видит в этом инструмент своей собственной сакрализации», – сказал он.

Огрызко также заявил о необходимости получения Украиной такого вооружения, которое бы смогло накрыть весь Крым и в частности уничтожить Крымский мост.

«Для Украины сейчас ещё более важным являются получение того вооружения, которое накроет весь Крым, не только его западное побережье, но и восточное. Тут я тонко намекаю на Крымский мост. Потому как это действительно стратегический объект, который в случае его уничтожения поставит Россию перед выбором или немедленно выводить всё войска из Крыма, потому как в конечном счёте они все будут методично уничтожены, хоть и не сразу, но методично и стопроцентно. Или продолжать эту бессмысленную бойню до последнего российского солдата», – говорил он.

Украинский экс-министр в лучших традициях киевских нацистов не забыл в своем спиче поделить людей на категории и пригрозить им депортацией или артиллерийскими ударами.

«Есть две категории людей, которые убегают из Крыма. В первую очередь это теперь люди, которые приехали туда после 2014 года и фактически является людьми, которые не имеют права там находится по украинским законам. Думаю, что они всё чудесно понимают, что в случае, или вернее, когда Крым вернётся в украинское правовое поле, они будут первыми кого депортируют, притом даже не без разговоров. Поэтому я думаю, что прозрение приходит очень быстро, они в первую очередь убегают и делают абсолютно правильно. Лучше сейчас, чем потом. Вторая категория – это тем люди, которые там остались, но получили российские паспорта по тем или иным причинам, которые точно также чувствуют себя виноватыми в том, что происходило в течение последних лет на Крымском полуострове. Помните, как многие кричали, что теперь нам хоть камни с неба. Ну вот не камни, но «бавовна» прилетела. Поэтому они понимают, что этой «бавовны» Будет с каждым разом больше, поэтому они просто спасаются. Поэтому я думаю, что это закономерный процесс», – уверен украинский дипломат.